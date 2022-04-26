Школьники передали российским артиллеристам письма поддержки

Артиллеристы Вооруженных сил России получили письма от школьников. Дети поддержали солдат, участвующих в спецоперации на Украине, сообщило Минобороны России.

Письма, открытки и небольшие подарки им вручили прямо на позициях. Дети из разных регионов России поблагодарили мужчин за службу, посвятили им стихи и рисунки. Военнослужащие были очень растроганы.

«Передали маленький кусочек надежды, счастья и радости. На сердце сразу стало намного теплее оттого, что нас поддерживают и многого ждут. Это, конечно, радует. Стараемся оправдать их ожидания», — поделился один из солдат.

Он признал, что быть артиллеристом — работа не из легких. Но военнослужащие сами выбрали такой путь, и стараются исполнять долг хорошо.

Тем временем вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Журавлевка и село Головчино в Белгородской области.