Школьникам устроили занятия по киберспорту на полигоне в Подмосковье

В фан-зоне Армейских международных игр в подмосковной Кубинке развернули площадку для проведения соревнований по киберспорту. Ежедневно в них участвуют военнослужащие, юнармейцы и обычные зрители, сообщили «360» в пресс-центре Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Площадку «Киберпатриот» посетили уже более девяти тысяч человек. Она будет работать до завершения форума — по 5 сентября включительно.

Площадка состоит из мобильных штабных машин, переоборудованных для проведения киберспортивных состязаний, зоны для свободной игры и пространства для просмотра трансляций.

Источник фото: Минобороны России и Ассоциация компьютерного спорта

Мобильные комплексы позволяют развернуть полноценную игровую платформу на десять соревновательных мест в любой точке мира и в кратчайшие сроки.

Попробовать себя в роли киберспортсмена может любой желающий. Также в зоне трансляций можно поболеть за любимую команду.

Армейские международные игры — 2020 проходят с 23 августа по 5 сентября в парке «Патриот» под Кубинкой. Добраться до парка из Москвы можно на поезде «Ласточка» от Белорусского вокзала.