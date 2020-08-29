Школьникам устроили занятия по киберспорту на полигоне в Подмосковье
Площадку «Киберпатриот» посетили уже более девяти тысяч человек. Она будет работать до завершения форума — по 5 сентября включительно.
Площадка состоит из мобильных штабных машин, переоборудованных для проведения киберспортивных состязаний, зоны для свободной игры и пространства для просмотра трансляций.
Мобильные комплексы позволяют развернуть полноценную игровую платформу на десять соревновательных мест в любой точке мира и в кратчайшие сроки.
Попробовать себя в роли киберспортсмена может любой желающий. Также в зоне трансляций можно поболеть за любимую команду.
Армейские международные игры — 2020 проходят с 23 августа по 5 сентября в парке «Патриот» под Кубинкой. Добраться до парка из Москвы можно на поезде «Ласточка» от Белорусского вокзала.