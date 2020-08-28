Шестой день танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино. Прямая трансляция

Команды из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии сразятся в танковом биатлоне на полигоне Алабино 28 августа. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Это уже шестой день соревнований по танковому биатлону. Они начались в воскресенье, 23 августа, в день открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В стартах уже приняли участие команды Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго, Китая и Абхазии. Всего на танковый биатлон в этом году приехали экипажи из 19 стран мира. Заезды будут проходить до 5 сентября. Это уже девятый «Танковый биатлон», который проводится в России.

Международный форум «Армия-2020» проходит в шестой раз на территории подмосковной Кубинки. Впервые он продлится целую неделю. Всего на форуме представят более 28 тысяч экспонатов из 92 стран мира.