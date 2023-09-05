Армия 05 сентября 2023, 12:25 Шесть самолетов Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2023 году Шойгу: ВС России получат шесть самолетов Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М РИА «Новости»

Читать 360tv в

Четыре сверхзвуковых самолета Ту-160М и шесть Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2023 году, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова привело военное ведомство.

Министр подчеркнул, что необходимо обсудить реализацию плана поставок модернизированных стратегических ракетоносцев и тяжелых военно-транспортных самолетов. Этим занимается Объединенная авиастроительная корпорация.

Реклама

«В текущем году в вооруженные силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М», — отметил Шойгу.

Самолет Ту-160М оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы и другим современным вооружением. Ил-76МД-90А разработан на основе отечественных комплектующих. У него улучшены характеристики — повышены перевозимая нагрузка и дальность полета.

С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч военных и 7,6 тысячи единиц вооружения, добавил Шойгу.