Шесть десантных кораблей прибыли в Сирию из России

Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в Сирию. Они находятся в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК „Петр Моргунов“, „Георгий Победоносец“, „Оленегорский горняк“, „Королев“, „Минск“ и „Калининград“ завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что общая протяженность перехода составила более шести тысяч морских миль. Сейчас военные корабли расположены на рейде сирийского порта Тартус. Там они пополнят запасы питьевой воды, продовольствия и топлива до нужных норм.

По плану подготовки ВС России в январе–феврале 2022 года страна проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Ими руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Учения направлены на отработку действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане.