Сформирован технический облик новейшего российского истребителя Checkmate

Технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate сформирован. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021 рассказал, что самолет получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы.

«Идет активная работа по проекту», — рассказал Чемезов в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о статусе проекта на сегодняшний день. По его словам, технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация.

Checkmate получит передовую бортовую электронику, отметил глава Ростеха, в том числе радар с АФАР (активная фазированная антенная решетка), а также очень эффективную систему РЭБ. Адаптировать машину под конкретного заказчика позволит открытая архитектура.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в ОАЭ.

Закупку истребителей Checkmate для ВКС России могут внести в программу вооружений на 2024–2033 годы, сообщил в сентябре вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, закупка Checkmate является важным фактором для экспортного потенциала. Он пояснил, что заказчики из других стран постоянно спрашивают, используются ли техника, которую предлагают на экспорт, в той стране, где ее производят.