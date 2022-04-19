Северный флот РФ получит более 500 единиц современного оружия в 2022 году

Северный флот России получит более 500 единиц современного вооружения в 2022 году в связи с резким ростом напряженности в Европе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны занимается контролем обеспечения военной безопасности Арктической зоны РФ.

«Северный флот решает поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз. В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок сил — активно наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение», — процитировал ТАСС главу оборонного ведомства.

По словам Шойгу, боевой потенциал береговых войск Северного флота до 2023 года вырастет в полтора раза. На флоте создадут сплошное радиолокационное поле, увеличат возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства.

Тренировка по управлению ВС РФ в феврале подтвердила способность Северного флота справляться с задачами по применению морских ядерных сил, напомнил глава Минобороны.

Зимой «Известия» писали о том, что до конца 2022 года в состав Северного флота России войдет первый штатный носитель гиперзвукового оружия — фрегат «Адмирал Головко».