Северный флот провел учения по ПВО в Атлантическом океане

Отряд Северного флота провел учения по отражению воздушных атак условного противника в северо-восточной части Атлантического океана. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В учениях приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Касатонов» и крейсера «Маршал Устинов». Цели на экранах приборов были смоделированы компьютером, а ответные пуски ракет систем противовоздушной обороны тоже электронные. Задача экипажей заключается в том, что произвести точный расчет и «сбить» ракеты противника.

«Это требует максимальной концентрации всего экипажа. В этих учениях задействован весь экипаж корабля, начиная от штурманов, которые рассчитывают правильный курс корабля, заканчивая механиками, которые подают питание на комплексы и обеспечивают ход корабля», — рассказал старший помощник ракетного крейсера «Маршал Устинов» Евгений Дельвер.