Армия 26 февраля 2024, 16:25 Северный флот лишился статуса межвидового стратегического объединения Путин лишил Северный флот статуса межвидового стратегического объединения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Из указа президента следует, что пункты, которые наделяли Северный флот данным статусом, признаются утратившими силу.

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Регионы Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся к Северному флоту, этим документом включили в Ленинградский военный округ. Речь идет о Коми, Архангельской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе.

Как сообщалось ранее, Ленинградской военный округ по указу Путина создадут в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Также президент распорядился об образовании Московского военного округа.