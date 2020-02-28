Северному флоту выделят 180 единиц техники и вооружения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на заседании коллегии военного ведомства в Москве, что Северный флот получит 180 единиц военной техники и вооружений, адаптированных к условиям арктической зоны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Техника и вооружения поступят в распоряжение Северного флота до конца года.
Шойгу подчеркнул рост доли современного вооружения на флоте. В этом году также планируется получить шесть кораблей и подводных лодок.
В боевой состав флота скоро войдут атомный ракетный крейсер «Князь Владимир», а также фрегат «Адмирал флота Касатонов». Они прошли государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.