Серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия» началось в России

Концерн «Уралвагонзавод», который входит в госкорпорацию «Ростех», сообщил о начале серийного производства новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия». Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна в преддверии форума «Армия-2022».

«Серийное производство самоходных артиллерийских орудий „Флокс“ и „Магнолия“ начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — заявили представители «Уралвагонзавода».

Новейшее 120-миллиметровое орудие «Флокс» сделано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6×6. Орудие создали в рамках ОКР «Набросок». Главная особенность нового САО — он является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием. «Флокс» может обеспечить ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Само орудие может стрелять как миномет и гаубица, также его смогут применять при стрельбе прямой наводкой.

РКК «Энергия», входящая в Роскосмос, показала макет российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022», написал RT.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье с 15 по 21 августа. Организатор мероприятия — Минобороны РФ.