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    02 июня 2021, 09:31

    Серийное производство авиабомбы «Дрель» наметили на 2023 год

    Александр Блинов

    Серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» может начаться в 2023 году. Об этом на съезде Союза машиностроителей России рассказал глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, сообщил ТАСС.

    Серийное производство авиабомбы «Дрель» наметили на 2023 год

    Работы по проекту «Дрель» планируют завершить уже в следующем году.

    «Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», — сказал Насенков.

    Вице-премьер РФ Юрий Борисов в мае заявил, что новейшая планирующая бомба поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году. Борисов отметил, что эффективность «Дрели» подтвердили результаты испытаний.

    Испытания бомбы «Дрель» начались еще в 2016 году. Ее называют бомбой-невидимкой, поскольку она способна планировать на расстояние до 30 километров, избавляя самолет-носитель от захода в зону вражеской ПВО. «Дрель» включает в себя 15 самонаводящихся боевых элементов, которые выпускаются из нее после завершения планирования. Общая масса авиабомбы составляет 500 килограммов. Она способна обезвреживать тяжелую технику. «Дрелью» планируют оснастить все самолеты оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ.