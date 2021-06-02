Серийное производство авиабомбы «Дрель» наметили на 2023 год

Серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» может начаться в 2023 году. Об этом на съезде Союза машиностроителей России рассказал глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, сообщил ТАСС.

Работы по проекту «Дрель» планируют завершить уже в следующем году.

«Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», — сказал Насенков.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в мае заявил, что новейшая планирующая бомба поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году. Борисов отметил, что эффективность «Дрели» подтвердили результаты испытаний.

Испытания бомбы «Дрель» начались еще в 2016 году. Ее называют бомбой-невидимкой, поскольку она способна планировать на расстояние до 30 километров, избавляя самолет-носитель от захода в зону вражеской ПВО. «Дрель» включает в себя 15 самонаводящихся боевых элементов, которые выпускаются из нее после завершения планирования. Общая масса авиабомбы составляет 500 килограммов. Она способна обезвреживать тяжелую технику. «Дрелью» планируют оснастить все самолеты оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ.