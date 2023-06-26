Армия 26 июня 2023, 08:21 Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Запад» на передовой Министр обороны Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад» в зоне СВО

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На передовом пункте управления группировки войск «Запад» прошло совещание с участием министра обороны России Сергея Шойгу. Он заслушал отчет об обстановке во вверенном районе боевых действий, сообщил телеканал «Звезда».

Сергей Шойгу посетил пункт управления группировкой войск «Запад» на передовой спецоперации на Украине. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил ему об обстановке в зоне боевых действий, тактике Вооруженных сил Украины, задачах на оперативных направлениях, подготовке новых полков.

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Министр похвалил командование группировки за успешное выявление техники и подразделений противника, поручил продолжить вести разведку и пресекать вылазки далеко от линии боевого соприкосновения. Он отдельно обратил внимание на важность снабжения войск всем необходимым и безопасное размещение солдат.

В марте Сергей Шойгу посетил место расположения группировки войск «Восток» и наградил отличившихся военнослужащих.