Сергей Липовой высказался о проблемах Норвегии с американскими истребителями F-35

Норвежские F-35 оказались с изъянами. Их планировали применять для сдерживания России Подробнее

Липовой заметил, что Норвегия не может купить у России более совершенную военную технику, поскольку она является старейшим членом Североатлантического Альянса, а его рынок по большей части монополизирован военно-промышленным комплексом США.

Специалист напомнил о демонстративном шаге Анкары, которая, будучи членом НАТО, купила российские комплексы С-400. По его мнению, Турция могла себе это позволить, так как от нее зависит возможность прохода американских кораблей в Черное море. Липовой усомнился, что турецкий сценарий повторится вновь. Штаты этого не допустят.

«США далеко, а с Норвегией у нас общая граница, и отношения должны быть стабильные и предсказуемые», — подытожил эксперт.