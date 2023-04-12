Важное 12 апреля 2023, 13:58 Сенаторы проголосовали за закон о едином реестре военнообязанных в России Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных РИА «Новости»

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Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных. Закон поддержали голосами 163 сенатора, один высказался против.

Накануне, 11 апреля, Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее объяснил, что главной целью поправок была цифровизация системы, чтобы она отвечала требованиям времени. На это же указал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что законопроект должен исправить исправить бардак, который есть в военных комиссариатах. Благодаря поправкам учет станет более удобным и эффективным, добавил он.

«После начала специальной операции мы увидели, что много бардака есть в военкоматах. В том числе законопроект призван его исправить», — пояснил Песков.

Глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля сообщил, что запуск цифровой реестр военнообязанных в России будет возможен, скорее всего, не раньше осеннего призыва.