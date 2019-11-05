Сенатор признал неэффективность системы радиоэлектронной борьбы США

По его словам, российские вооруженные силы на десятилетия опережают любую армию мира в системах радиоэлектронной борьбы.

«При этом, ситуация, которая была проанализирована российским Генштабом после событий 2008 года в Осетии, выявила явные недостатки как в связи, так и в системах радиоэлектронной борьбы, и там требуется решение прорывных вопросов. И действительно, были активизированы все разработки ученых и мы сделали в этом колоссальный рывок», — пояснил Франц Клинцевич.

Он также добавил, что российские системы способны не только обеспечить безопасность, но и накрыть куполом радиоэлектронной борьбы любой объект.

«Я не знаю, кто этот полковник, какую должность он занимает, но к сожалению для США он прав», — заключил Клинцевич.

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Ранее американские военные рассказали, в чем Соединенные Штаты уступают России. США не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с Китаем или Россией. Подполковник ВС США Гари Лайк отметил, что армия его страны медленнее прочих совершенствует методы РЭБ.