Сенатор оценил необходимость дополнительного призыва в армию

Дополнительного призыва в армию в связи с проведением спецоперации на Украине не потребуется. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передал Telegram-канал РИА «Новости».

Сенатор заявил, что объявлять дополнительный призыв в Вооруженные силы РФ не понадобится. Он пояснил, что в спецоперации достаточно участвующих добровольцев.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал Бондарев.

Парламентарий указал, что выполнение целей спецоперации является вопросом времени. Он пояснил, что военнослужащие РФ не могут двигаться семимильными шагами, поскольку украинские боевики прикрываются мирными жителями как живым щитом.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь России, в связи с усилившимися обстрелами Донецка и других городов республики со стороны украинских силовиков. В СЦКК ДНР сообщали, что Донецк 13 мая подвергся самому продолжительному и массированному обстрелу за все время конфликта в Донбассе.