Сенатор Бондарев: Россия сможет изготовить РМСД за полгода-год
Сенатор Виктор Бондарев заверил, что России хватит от полугода до года, чтобы изготовить ракеты средней и меньшей дальности, если Штаты предпримут аналогичные действия. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Отмечается, что изготовление ракет за самое минимальное время возможно за счет научного потенциала и технологического оборудования, которое имеется на профильных предприятиях и в военных институтах.
«Конечно, сделать ракету очень быстро, может быть, и не получится, но в течение полугода-года ее можно вывести на испытания, и ракета будет», — пояснил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности.