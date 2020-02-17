Сенатор Бондарев: Россия сможет изготовить РМСД за полгода-год

Отмечается, что изготовление ракет за самое минимальное время возможно за счет научного потенциала и технологического оборудования, которое имеется на профильных предприятиях и в военных институтах.

«Конечно, сделать ракету очень быстро, может быть, и не получится, но в течение полугода-года ее можно вывести на испытания, и ракета будет», — пояснил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности.