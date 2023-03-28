Армия 28 марта 2023, 13:49 Съемочная группа «Звезды» показала вблизи пуск ракеты «Москит» в Японском море

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Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в акваториях Японского моря плановую стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами «Москит». С близкого расстояния пуск снарядов наблюдала съемочная группа телеканала «Звезда».

Ракетный удар «москитами» был нанесен по мишени, которая имитировала боевой корабль противника.

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Отмечается, что цель противокорабельных крылатых ракет находилась на дистанции около 70 километров, она была успешно поражена.