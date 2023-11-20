Армия 20 ноября 2023, 13:28 Съемочная группа «Звезды» показала обучение вертолетчиков в Сызранском летном училище

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Сызранское летное училище является единственным в России вузом, который готовит летчиков армейской авиации. Их обучения показала съемочной группа «Звезды», сообщили на сайте телеканала.

Подготовка будущих вертолетчиков начинается с занятий на гимнастическом колесе, оно развивает выносливость и тренирует вестибулярный аппарат. Далее курсанты на специальных тренажерах учатся поднимать в воздух все типы боевых вертолетов.

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Отмечается, что азы пилотирования отрабатываются на вертолете «Ансат». У этого тренажера отличная визуализация с большим панорамным экраном, которая дополняется звуками двигателя и винтов.