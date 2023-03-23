Армия 23 марта 2023, 15:03 Съемочная группа телеканала «Звезда» рассказала о ракете, которая вывела на орбиту спутник Минобороны России

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Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России. Подобраться к военному спутнику удалось съемочной группе телеканала «Звезда».

Стартовавшая в четверг утром с космодрома Плесецк ракета имеет высоту около 40 метров, добраться до самого верха можно с помощью специального лифта.

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Отмечается, что в плотных слоях атмосферы спутник будет защищен надежным головным обтекателем.

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