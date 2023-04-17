Армия 17 апреля 2023, 11:04 Съемочная группа телеканала «Звезда» показала внезапную проверку Тихоокеанского флота

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Тихоокеанский флот России привели в полную боевую готовность во время внезапной проверки. Военные учения с запуском авиации наблюдала съемочная группа телеканала «Звезда».

В ходе контрольных стрельб и тактических учений были задействованы артиллерия, противолодочные ракетные комплексы и авиация.

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Также проверили и зенитную артустановку АК-630, которая способна уничтожить надводные и воздушные цели. Отмечается, что Тихоокеанский флот в скором времени ожидает еще одна инспекция.