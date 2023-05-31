Армия 31 мая 2023, 12:30 Семьям погибших бойцов ЧВК в Ленобласти выплатят из бюджета по 2 млн рублей Губернатор Ленобласти Дрозденко установил выплаты за ранения и гибель бойцов ЧВК РИА «Новости»

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В Ленинградской области утвердили выплаты раненым и погибшим бойцам частных военных компаний, которые приняли участие в спецоперации на Украине. Их семьи получат до двух миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление и распространил региональные выплаты на бойцов ЧВК, до этого их получали только военнослужащие Вооруженных сил России. Участники спецоперации получат из бюджета в случае ранения от 500 тысяч до миллиона рублей, гибели — два миллиона рублей.

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Региональную единовременную выплату при заключении контракта на военную службу в Ленобласти повысили до 300 тысяч рублей, вместе с федеральной боец получит 495 тысяч рублей. Деньги перечислят не только новобранцам, но и офицерам запаса, решившим отправиться в зону спецоперации на контрактной основе.

В Краснодарском крае заступившие на службу контрактники получат по 100 тысяч рублей из региональной казны, жители Байконура в Казахстане — 260 тысяч рублей.