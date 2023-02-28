Армия 28 февраля 2023, 08:17 Семья украинских военнопленных вступила в добровольческий батальон ДНР РИА «Новости»: семья экс-пограничников ВСУ вступила в российский добровольческий батальон РИА «Новости»

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Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский попал в плен и встретил там своего отца. Они решили вместе вступить в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Мужчина рассказал об этом РИА «Новости».

Отец и сын служили в погранслужбе Украины, но на разных заставах. Они попали в плен, а когда встретились, решили продолжить службу, но уже на стороне России — в новом добровольческом батальоне имени Богдана Хмельницкого, который создали в ДНР из бывших военнопленных. Они присоединились к батальону одними из первых и позвали своего кума — он тоже попал в колонию.

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Бывший командир украинского танка Андрей Тищенко сказал, что это не единственный такой случай. Он возглавил одно из подразделений добровольческого батальона и получил в подчинение 70 человек, из которых 95% имеют боевой опыт.

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«Ребята, которые встречаются в таких вот местах, где мы сейчас находимся, находят своих родных, которые думали, что они без вести пропавшие. <…> И они приходят к общему решению», — сказал он.

В добровольческий батальон ДНР решили вступить около 200 бывших военнослужащих ВСУ. Бойцов проверят на причастность к преступлениям, примут в гражданство России, а потом заключат контракты на общих условиях.