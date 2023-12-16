Армия 16 декабря 2023, 08:05 Семь самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели на учениях Минобороны показало одновременный взлет семи Ан-124-100 «Руслан» на учениях

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Командование военно-транспортной авиацией ВКС России провело летно-тактическое учение с экипажами самолетов Ан-124-100 «Руслан». На видео, опубликованном Министерством обороны, попал первый одновременный взлет семи таких самолетов.

Учениями руководил командующий военно-транспортной авиацией ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Планировалось проверить подготовку молодых экипажей военно-транспортных самолетов в одновременной переброске личного состава воинских подразделений с вооружением и техникой на большие расстояния. Отрабатывались взлет, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях (осадки, низкая облачность, сильный ветер) и посадка.

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По информации оборонного ведомства, тренировочные полеты прошли на высоте более четырех тысяч метров, длина маршрута превысила тысячу километров. Самолеты летели на средней скорости 500 километров в час.