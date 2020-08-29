Седьмой день танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино. Прямая трансляция

На полигоне Алабино 29 августа в танковом биатлоне сразятся команды из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. «360» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

В седьмой день соревнований в заездах примут участие команды из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Соревнования по танковому биатлону в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» начались с 23 августа.

Уже прошли заезды команд из Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго, Китая и Абхазии.

Армейский конкурс проводится «АрМИ-2020» в девятый раз, из них шесть раз на территории Кубинки. С каждым годом мероприятие становится все популярнее. В этот раз в заездах примут участие 19 стран мира. Всего в мероприятиях задействованы представители 92 стран.

В этом году соревнования продлятся до 5 сентября.