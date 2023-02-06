06 февраля 2023, 05:23
«Сделаем невидимым для противника». Новую экипировку создают для военных в России
Глава ЗАО «Кираса» Кормушин: для российских бойцов создают экипировку-«хамелеон»
Российские специалисты разрабатывают новую экипировку, которая сделает военнослужащих невидимыми для тепловизоров врага. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал генеральный директор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.
«Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника. Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном», — сказал он.
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По словам гендиректора предприятия, достичь такого эффекта можно с помощью специальных материалов. Новые ткани с особыми красителями делают человека «невидимым». Разработчики хотят создать такую одежду, которая бы подстраивалась под внешний фон и время дня, чтобы бойцов не было видно как днем в поле, так и ночью в лесу.
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«Маскировка должна меняться сама, как хамелеон», — пояснил Кормушин.
Он добавил, что предприятиям могут предоставить наработки в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего «Легионер».
ЗАО «Кираса» выпускает экипировку для Минобороны, ФСБ и других российских силовых ведомств.
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