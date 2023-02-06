Армия 06 февраля 2023, 05:23 «Сделаем невидимым для противника». Новую экипировку создают для военных в России Глава ЗАО «Кираса» Кормушин: для российских бойцов создают экипировку-«хамелеон» РИА «Новости»

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Российские специалисты разрабатывают новую экипировку, которая сделает военнослужащих невидимыми для тепловизоров врага. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал генеральный директор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

«Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника. Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном», — сказал он.

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По словам гендиректора предприятия, достичь такого эффекта можно с помощью специальных материалов. Новые ткани с особыми красителями делают человека «невидимым». Разработчики хотят создать такую одежду, которая бы подстраивалась под внешний фон и время дня, чтобы бойцов не было видно как днем в поле, так и ночью в лесу.

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«Маскировка должна меняться сама, как хамелеон», — пояснил Кормушин.

Он добавил, что предприятиям могут предоставить наработки в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего «Легионер».

ЗАО «Кираса» выпускает экипировку для Минобороны, ФСБ и других российских силовых ведомств.