«Сдались, увидев нашу технику». Командир танковой роты ВС РФ рассказал, как в подразделении появился украинский танк

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц показал в Telegram видео с рассказом командира танковой роты Дамира о получении очередного трофея. В распоряжении роты оказался украинский танк, экипаж которого сдался без боя. Также на видео попали кадры боя.

«Задачей роты было взять населенные пункты и обеспечить коридоры для прохода наших сил дальше на юг. Когда наступали на Камышеваху, <…> увидели танки противника. При виде нас танки подняли пушки, стрельбы не было. Мы решили захватить их. Не вести огонь, а просто забрать себе как трофей и использовать», — сообщил Дамир.

Экипаж вышел из танка с поднятыми руками. По его словам, российская рота обрадовалась не только трофею, но и тому, что не пришлось стрелять, — «люди сдаются, увидев нашу технику».

«Танк новый, минимум пробега, БК полный. <…> Достаточно старый, с динамикой, с „черепашкой“. У нас уже более современные машины и встроенная динамика», — добавил Дамир.

По его словам, трофейный танк уже участвовал в боях.