Армия 13 января 2023, 17:25 Сборы для неслуживших старше 30 лет назвали нереальными Глава комитета ГД Картаполов: военные сборы для неслуживших старше 30 лет нереальны РИА «Новости»

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Проведение военных сборов для неслуживших россиян старше 30 лет, о возможности которого заявил сегодня депутат, генерал-лейтенант Виктор Соболев, — лишь его фантазии. Об этом заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — подчеркнул Картаполов.

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Ранее он прокомментировал предложение министра обороны Сергея Шойгу изменить призывной возраст — начать призывать в армию с 21 года и поднять верхний порог до 30 лет. По словам Андрея Картаполова, смысл в том, чтобы не призывать «вчерашних школьников», «еще не оперившихся юношей». В случае введения нового возраста для службы в армии молодые люди успеют повзрослеть, получить профессию, обрести самостоятельность, и только потом их начнут призывать, отметил парламентарий.

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Виктор Соболев заявил журналистам, что после нововведений россиян могут начать привлекать на сборы и в возрасте старше 30 лет, чтобы они получили военно-учетную специальность и «не были пушечным мясом».