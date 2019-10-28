Сборная России стала второй на Всемирных военных играх в Китае

В Китае завершились Всемирные военные игры. Российская команда заняла на них второе место. За 10 дней она заработала 161 медаль. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 109 стран.

На счету команды Вооруженных сил РФ — 51 золотая, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей. Результаты опубликованы на сайте китайского Минобороны.

Китай получил 133 золотые медали, 64 серебряных и 42 бронзовых, став лидером соревнований. На третьем месте — Бразилия с результатом в 21 золотую, 31 серебряную и 36 бронзовых медалей.

VII Всемирные летние военные игры проводились в городе Ухан с 18 по 27 октября. На них приехали более 9,3 тысячи военных из 109 государств, что стало рекордом за всю историю соревнований.

Команде из Китая запретили участвовать во Всемирных военных играх в родной стране Подробнее

Спортсмены показали себя в 329 дисциплинах по 27 видам спорта, в том числе плаванию, баскетболу и волейболу. Игры включают в себя пять мероприятий военной направленности — военное, авиационное и морское пятиборье, парашютный спорт и ориентирование.

Россию представляли 257 спортсменов, которые выступили в 23 видах спорта.

Всемирные военные игры проводят под эгидой Международного совета военного спорта. CISM был создан в 1948 году, в 1995-м к организации присоединилась Россия. Сейчас в ней 135 государств.