Сборная РФ выиграла конкурс «Мастера автобронетанковой техники» на АрМИ-2021

В воскресенье в Воронежской области состоялась церемония закрытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В результате победила команда российских военнослужащих. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках VII Международных армейских игр — 2021 на торжественной церемонии награждения и закрытия международного конкурса „Мастера автобронетанковой техники“ вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки», — сказано в сообщении.

В 2021 году победителями игр стали военные водители из России. За шесть дней Армейских международных игр (АрМИ-2021) российская сборная получила восемь золотых медалей.

На втором и третьем местах расположились команды из Белоруссии и Узбекистана. Дмитрий Булгаков отметил, что результаты конкурса говорят о том, что главная цель состязаний достигнута. По его словам, благодаря играм прежде всего развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств — участников АрМИ-2021.

В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей из других государств.