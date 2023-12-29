Армия 29 декабря 2023, 06:31 «Сблизился, поставил на атаку». Российский летчик спугнул ударную группу ВСУ Истребитель Су-35 в зоне СВО отогнал ударную группу ВСУ от бомбардировщиков Пресс-служба Минобороны

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В зоне проведения спецоперации истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России сопроводил бомбардировщики и прикрыл их от нападения. Во время одного из вылетов он спугнул ударную группу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили «Известия».

Летчик рассказал об очередном боевом вылете. Его Су-35 прикрывал бомбардировщики во время задания. В какой-то момент он заметил ударную группу противника и решил действовать.

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«Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — рассказал военнослужащий.

В результате российские бомбардировщики благополучно завершили операцию и вернулись на аэродром вылета. Су-35 выполнил свою задачу и прикрыл их от украинской авиации.

Истребительная авиация сбила украинский Су-25 над Краматорском. Еще два таких самолета перехватили средствами ПВО два самолета Су-25 в районе Токаревки Херсонской области и Новогригоровки Запорожской области.