Армия 18 ноября 2022, 14:44 Сбил три американских самолета. Военкор Сладков — о героической гибели отца Суровикина Военкор Сладков: отец генерала Суровикина сбил 3 самолета США и героически погиб РИА «Новости»

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Отец командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации Сергея Суровикина, Владимир Суровикин, участвовал в Великой Отечественной войне и войне с США в Корее, сбил три американских самолета и героически погиб на Дальнем Востоке. Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, сославшись на информацию друга, командира Московского погранотряда Василия Масюка.

Масюк написал Сладкову, что у истребителя Су-7Б, взлетевшего с авиабазы Воздвиженка неподалеку от Уссурийска 25 апреля 1966 года, отказал двигатель. К этому моменту самолет уже набрал высоту 100–150 метров. У летчика, полковника авиации Владимира Суровикина, не осталось шансов на спасение.

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«Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолет в безлюдное место», — рассказал Масюк.

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Суровикина посмертно наградили орденом Ленина. Его похоронили в селе Воздвиженка. Через пять с половиной месяцев вдова Владимира Суровикина родила сына, которого назвали Сергеем.

Сергей Суровикин чтит память отца и навещает его могилу, написал «Царьград».