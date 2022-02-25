Саудовская Аравия, Шри-Ланка и Венесуэла впервые организуют турниры АрМИ

Замминистра обороны РФ Павел Попов напомнил, что восьмые Армейские международные игры пройдут в период с 13 по 27 августа. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Попов уточнил, что в программе игр запланировано 36 конкурсов. Они пройдут в 16 странах. Отмечается, что впервые эти турниры организуют Саудовская Аравия, Шри-Ланка и Венесуэла.

«Для повышения профессионального мастерства военнослужащих и зрелищности мероприятия усложнены трассы и введены новые элементы. Чтобы очередные Армейские игры, как и прежде, прошли на достойном уровне, предстоит большая подготовительная работа», — подчеркнул Попов.