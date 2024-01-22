Армия 22 января 2024, 08:41 «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США МИД: установка «Сармата» на дежурство не изменит стратегическое уравнение с США Пресс-служба Минобороны

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Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство в России не поменяет формулу стратегического уравнения с США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней», — сказал он.

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Рябков отметил, что еще до приостановки Договора о стратегических наступательных вооружениях механизмы введения ракет соблюдались в отношении «Сарматов». Замглавы МИД подчеркнул, что российские стратегические ядерные силы — «дышащий организм». Они могут адаптироваться под новые обстоятельства.

Минобороны России занялось решением задачи по оснащению первого ракетного полка ракетным комплексом с МБР «Сармат». Министр обороны Сергей Шойгу назвал его приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. Россия стала лидером в сфере межконтинентальных ракет после выпуска комплекса.

Одним из главных достоинств российских «Сарматов» является увеличенная дальность полета. Ракеты также могут менять курс и все равно достигать изначально выбранной цели. Ранее «Сармат» назвали знаковыми для конфликта на Украине и всей мировой стабильности.