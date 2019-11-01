«Сармат» и «Авангард» могут включить в СНВ-3

Вне действия соглашения окажутся беспилотный подводный аппарат «Посейдон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатая ракета практически неограниченной дальности «Буревестник». Они ни коем образом не относятся к сфере договора СНВ.

Американские демократы попросили Помпео о продлении СНВ-3 Подробнее

А вот ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» подходят под СНВ-3. Их без проблем можно внести в перечень. Для этих целей разработан соответствующий порядок, начиная с появления прототипа и до принятия техники на вооружение.

Россия готова к переговорам с Америкой по поводу контроля за новыми типами вооружений.

«Но для этого нужны подходящие площадки. В том, что касается США, это [может обсуждаться] в рамках стратегического диалога», — отметил Леонтьев.

СНВ-3 подписали в 2010 году тогдашние президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение получило силу в 2011-м, оно рассчитано на 10 лет. Обе страны обязаны сократить до 700 единиц число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков.

Срок соглашения истекает в феврале 2021 года. Пока что администрация в США не заявила о решении продлить действие договора.