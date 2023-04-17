Армия 17 апреля 2023, 08:53 Самолеты Тихоокеанского флота Ту-142 провели учения по поиску подводных лодок Минобороны: состоялись учения экипажей самолетов ТОФ Ту-142 по поиску подводных лодок Пресс-служба Минобороны

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Экипажи противолодочных самолетов Тихоокеанского флота России (ТОФ) Ту-142 в ходе внезапной проверки отработали поиск и отслеживание подлодок условного противника в назначенном морском районе. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Кроме того, самолеты выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе и потренировались в прохождении заданного курса над безориентирной местностью. Помимо этого, во время учений проверялась слаженность действий экипажа в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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В то же время похожие учебные задачи решал самолет Ил-38 морской авиации ТОФ над Тихим океаном.

Внезапная проверка сил ТОФ проводится по решению президента Владимира Путина с 14 апреля. Она пройдет в три этапа. Тактические учения включают торпедные, ракетные и артиллерийские стрельбы. Силы флота привлекаются к проверке в полном составе.