Самолеты НАТО летели следом за российскими ракетоносцами над нейтральными водами

Два российских Ту-160 в течение 12 часов летали над Норвежским, Баренцевым и Северным морями. На некоторых участках за ними следовали британские и норвежские военные самолеты.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии», — отметили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что российская авиация строго соблюдала все договоренности и не нарушала воздушные границы других стран.