Самолеты НАТО летели следом за российскими ракетоносцами над нейтральными водами
Самолеты НАТО сопровождали российские истребители во время планового полета над нейтральными водами. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА «Новости».
Два российских Ту-160 в течение 12 часов летали над Норвежским, Баренцевым и Северным морями. На некоторых участках за ними следовали британские и норвежские военные самолеты.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии», — отметили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что российская авиация строго соблюдала все договоренности и не нарушала воздушные границы других стран.