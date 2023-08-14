Армия 14 августа 2023, 17:21 Самолеты дальней авиации совершили полет над Баренцевым морем и Арктикой Минобороны: ракетоносцы и бомбардировщики ВС РФ выполнили полеты над Арктикой

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Самолеты дальней авиации ВС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве указали, что в мероприятии участвовали стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22. Самый продолжительный полет составил более семи часов. Экипажи истребителей Су-35, Су-27, МиГ-31 ВКС и морской авиации ВМФ сопровождали самолеты.

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Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что все полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — указал он.

Ранее плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана совершили два стратегических ракетоносца Ту-160.