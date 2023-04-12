Важное 12 апреля 2023, 20:09 Самолет ВМС Германии пытался приблизиться к российской границе Минобороны: Су-27 подняли на перехват самолета ВМС Германии, летевшего к границе России РИА «Новости»

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Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря зафиксировали некий объект, который приближался к государственной границе страны. Об этом сообщили в Минобороны. На перехват отправили Су-27.

Объект зафиксировали в среду, 12 апреля. В небо подняли российский истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, чтобы экипаж определил воздушную цель и не допустил нарушения государственной границы.

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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВМС Германии», — отметили в оборонном ведомстве.

Немецкий самолет развернулся в противоположную от российской границы сторону. После этого Су-27 вернулся на аэродром.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в Минобороны.

Пилоты российского истребителя выполнили полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушных трасс и не допустив опасного сближения с немецким самолетом, добавили в министерстве.

В конце марта сервис Flightradar обнаружил стратегический британский самолет-разведчик Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon над Черным морем, сообщил RT. Они направлялись в сторону Крыма.