Самолет ВКС с российскими миротворцами вернулся из Казахстана в Подмосковье

Самолет военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Ил-76 с российскими миротворцами прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана, где выполнял миссию в рамках операции ОДКБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее еще несколько самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский — два самолета Ан-124 «Руслан» и четыре самолета Ил-76. После разгрузки техники их ждало торжественное мероприятие, а после они отправились в пункт постоянной дислокации.

А перед этим еще10 самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана на аэродром Северный в Иваново.

Акции протеста прошли в Казахстане в начале января из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. В итоге они вылились в беспорядки и погромы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, а также попросил о помощи миротворцев ОДКБ.