Самолет ВКС России находился возле Латакии в момент атаки Израиля на порт

Израильские истребители нанесли ракетный удар по территории порта в сирийской Латакии. ПВО Сирии не ответили, так как в зоне поражения находился самолет российских Воздушно-космических сил. Об этом сообщил RT.

«28 декабря с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия», — заявили в российском Центре примирения враждующих сторон.

По этим данным, нанесен незначительный ущерб инфраструктуре порта. Потерь среди сирийцев и россиян нет.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров и лидер сирийских дипломатов Фейсал Микдад обсудили по телефону обстановку в САР и дальнейшее политическое урегулирование. Разговор состоялся 27 декабря по просьбе со стороны Сирии.