Строительство самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже. Его создадут на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.

Проект получил название «Звено-3С», сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — сказал он.

Самолеты придут на смену Ил-80. В воздушных пунктах можно будет с помощью радиокомплекса доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия, в радиусе шесть тысяч километров. Самолеты имеют возможность дозаправляться в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

Помимо управления войсками в случае уничтожения во время ядерной войны наземной и спутниковой инфраструктуры, новые самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны.

Собеседник агентства отметил, что в будущем может быть построен третий воздушный пункт управления.