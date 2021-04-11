Самолет-бомбардировщик времен ВОВ нашли в Кольском заливе

Останки самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили в Кольском заливе в ходе экспедиции «Помни войну», которая проводится гидрографами Северного флота совместно с Русским географическим сообществом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гидрографы нашли останки военного самолета в Заполярье. Местные дайверы рассказали, что в этом районе мог потерпеть крушение бомбардировщик, поставленный в СССР по ленд-лизу. Останки самолета обнаружили недалеко от берега на глубине 25 метров.

Специалисты Северного флота и представители РГО изучали рельеф дна возле мыса Мишуков Кольского залива в течение нескольких дней. Гидрографы искали корабли и самолеты, которые погибли в годы ВОВ. В ходе обследования было получено качественное изображение транспорта «Стил Уокер», а также подтверждены сведения о подъеме тральщика «Госсамер». Кроме того, была обнаружена носовая часть транспорта «Алькоу кадет». Виктор Конецкий в своем рассказе «Как я в первый раз командовал кораблем» описал неудачный подъем этого судна.

Ранее под Североморском нашли детали советского самолета ЛаГГ-3, сбитого в 1942 году.