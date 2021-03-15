Самой красивой девушкой в российской армии признали военнослужащую РВСН

Елена Толстова, которая служит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), победила в конкурсе красоты «Мисс „Красная звезда“ — 2020». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Титул „Мисс — ‚Красная звезда‘ — 2020“ по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы военного ведомства.

Источник фото: Кристина Калашникова

Победительница конкурса красоты служит в российской армии уже шесть лет. Она занимается спортом — у Толстовой первый разряд по легкой атлетике. В номинации «Фотомастерство» победу одержала Кристина Калашникова. Главная газета Вооруженных сил «Красная звезда» вручит девушкам свидетельства о победе в конкурсе и ценные подарки от редакции.

В начале марта в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в Кубинке прошел финальный этап конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ — 2021». Корону победительницы получила военнослужащая гвардейского соединения специального назначения ВДВ Юлия Меркина из Подмосковья.