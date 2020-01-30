«Сам по себе рейтинг глупость». Военный эксперт — о списке подлодок, способных уничтожить мир за полчаса
Военный эксперт Дмитрий Литовкин обсудил с ИА Ura.ru список субмарин, способных уничтожить мир за 30 минут, который привело американское издание The National Interest.
По словам Литовкина, ни у одной страны в мире нет подводных лодок, которые могут из одного конца Мирового океана уничтожить государство на другом конце.
«Сам по себе рейтинг глупость», — подчеркнул капитан третьего ранга.
Он добавил, что все упомянутые в списке российские субмарины являются стратегическими ядерными силами сдерживания. Они прописаны в военной доктрине как средство, которое гарантирует нам ненападение других стран.