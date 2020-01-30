По словам Литовкина, ни у одной страны в мире нет подводных лодок, которые могут из одного конца Мирового океана уничтожить государство на другом конце.

«Сам по себе рейтинг глупость», — подчеркнул капитан третьего ранга.

Он добавил, что все упомянутые в списке российские субмарины являются стратегическими ядерными силами сдерживания. Они прописаны в военной доктрине как средство, которое гарантирует нам ненападение других стран.