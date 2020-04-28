Салют и полет военной авиации. Как Россия отметит День Победы

В список городов, чьи жители увидят воздушный парад, вошли Санкт-Петербург, Курск, Орел, Воронеж, Белгород, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Смоленск, Вязьма, Остров и Калининград.

В парадном строю пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также ожидается пролет вертолетов армейской авиации.

Кроме того, военные Западного военного округа в Москве, Санкт-Петербурге Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске проведут праздничные салюты. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Артиллерийские орудия проведут по 30 залпов в каждом городе. Салют начнется в 22:00 по местному времени и продлится около 10 минут.

Президент России Владимир Путин 16 апреля заявил, что подготовку к параду Победы в Москве и регионах нужно перенести. Он пояснил, что велик риск распространения коронавируса. При этом он пояснил, что празднование 75-летия Победы обязательно проведут, но позднее.