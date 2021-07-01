НАТО решил усилить сотрудничество в Черном море после инцидента с Defender

Североатлантический альянс сохранит свое представительство в Черном море и усилит сотрудничество с Грузией и Украиной. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу Джеймс Аппатурай.

«Мы осознаем ухудшение безопасности в Черном море как для нас самих, так и для Грузии с Украиной», — сообщил Аппатурай грузинскому Первому каналу.

Представитель пообещал, что НАТО предпримет конкретные шаги для более тесного сотрудничества с этими странами. По его словам, у Грузии есть все необходимые инструменты для подготовки к членству в альянсе.

Россия, добавил Аппатурай, дестабилизирует ситуацию в соседних государствах. При этом НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и в том, что «Крым — это Украина, а не Россия».

Спецпредставитель рассказал, что Великобритания предоставила НАТО данные об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма. И теперь у альянса есть «полная картина» того, что там произошло.

23 июня британский корабль Defender прошел вблизи мыса Фиолент в Крыму. Минобороны России заявило, что эсминец нарушил российскую границу.

Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу. С самолета произвели «предупредительное бомбометание», сообщили в военном ведомстве.