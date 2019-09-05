С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

Все зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, развернут к весне 2020 года.

Как сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия-24», заключенный с Турцией контракт исполняется.

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«На следующий год, к весне, система будет развернута (в Турции — прим. ред.)», — заявил Шугаев.

Собеседник также добавил, что сейчас идет отгрузка второй партии системы — через две недели она будет на территории Турции.

Местные специалисты, которые будут обслуживать систему, проходят обучение, которое завершится к концу 2019-го — началу 2020 года.

Поставки первой партии С-400 начались 12 июля 2019 года. В общей сложности в Турцию из России прилетели около 30 спецрейсов с компонентами системы на борту.

Решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о закупке ЗРК С-400 у России стало причиной усложнения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Соединенные Штаты потребовали от властей Турции отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.