Армия 07 января 2024, 17:03 РВСН проведут в 2024 году 7 пусков межконтинентальных баллистических ракет Минобороны: ракетные войска проведут в 2024 году 7 пусков МБР РИА «Новости»

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В 2024 году российские ракетные войска стратегического назначения проведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. О планах РВСН заявили в пресс-службе Минобороны, сообщило РИА «Новости».

В ведомстве обратили внимание, что за последние пять лет ракетные войска стратегического назначения провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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Они состоялись в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС России.

В начале января РВСН завершили перевод мобильной группировки с подвижных ракетных комплексов «Тополь-М» на комплексы «Ярс». По данным РИА «Новости», последними «Ярсы» получил ракетный полк Бологовского ракетного соединения в Тверской области.

Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М» разработали в конце 1980-х годов и приняли на вооружение уже после распада Советского Союза.